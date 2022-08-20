Cumhurbaşkanlığı müjdeyi verdi... E-Devlet'te kotasız internet dönemi

Vatandaşların, e-devlet sistemine mobil internet girişlerinde herhangi bir internet kotası harcanmayacağı belirtildi.

Mobil operatör firmaları ile anlaşılmasıyla vatandaşlar, mobil internet ile e-Devlet sistemine girişlerinde internet kotalarından harcama yapmayacak. Vatandaşlar, e-Devlet sistemi ile adli sicil kaydından tapu kaydına kadar 88 kuruma ait altı bin 600’den fazla dijital hizmete ulaşabiliyor.

Cumhurbaşkanlığından açıklama

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, üç operatörle yapılan anlaşma sonucunda, artık e-Devlet kotasız hale geldi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Kotasız e-Devlet" Dönemi Başlıyor! Vatandaşlarımızın dijital hizmetlere kolayca erişmesi için yürüttüğümüz çalışmalardan birini daha hayata geçiriyoruz: Hangi operatöre kayıtlı olursanız olun e-Devlet Kapısı kullanımlarınızda artık mobil internet kotanızdan harcanmayacak."