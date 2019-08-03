Cumhurbaşkanlığı Kupası Kadınlar Basketbol Finali Kayseri’de
Cumhurbaşkanlığı Kupası Kadınlar Basketbol Final maçı Kayseri’de oynanacak.03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:48
Cumhurbaşkanlığı Kupası Kadınlar Basketbol Final maçı Kayseri’de oynanacak.
Tükiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Şerbetcioğlu yaptığı açıklamada Fenerbahçe ile Çukurova Basketbol arasında oynanacak Cumhurbaşkanlığı Kupası Final organizasyonunun 9 Ekim’de Kayseri’de yapılacağını söyledi. Şerbetcioğlu, Fenerbahçe - Çukurova Basketbol maçının Kadir Has Arena’da oynanacağını belirtti.
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