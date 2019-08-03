Cumhurbaşkanlığı Kupası Kadınlar Basketbol Finali Kayseri’de Cumhurbaşkanlığı Kupası Kadınlar Basketbol Final maçı Kayseri’de oynanacak.

Cumhurbaşkanlığı Kupası Kadınlar Basketbol Final maçı Kayseri’de oynanacak.

Tükiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Şerbetcioğlu yaptığı açıklamada Fenerbahçe ile Çukurova Basketbol arasında oynanacak Cumhurbaşkanlığı Kupası Final organizasyonunun 9 Ekim’de Kayseri’de yapılacağını söyledi. Şerbetcioğlu, Fenerbahçe - Çukurova Basketbol maçının Kadir Has Arena’da oynanacağını belirtti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.