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Cumhurbaşkanlığı Kültür Ödüllerinde Mehmet Akif’e vefa!

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu bu yılki vefa ödülünü Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’a verdi. Merhum Ersoy’un ödülünü, onun adına torunu Selma Ersoy Argon aldı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 15:32
Cumhurbaşkanlığı Kültür Ödüllerinde Mehmet Akif’e vefa!

Taha Emre ÖZDEMİR  ANKARA 

Cumhurbaşkanlığı 2018 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nin sahipleri belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen ödül töreninde Merhum Mehmet Akif Ersoy’a verilen ‘Vefa Ödülü’nü onun adına torunu Selma Ersoy Argon aldı.

Cumhurbaşkanlığı 2018 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’ne; “Tarih ve Sosyal Bilimler” alanında Mehmet İpşirli, “Sinema” alanında Türker İnanoğlu, “Müzik” alanında Erol Sayan, “Sanat / Fotoğraf” alanında da İzzet Keribar layık görüldü.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 15:32
  1. Mehmet Akif Ersoy
  2. Cumhurbaşkanlığı 2018 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri

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