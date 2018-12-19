Cumhurbaşkanlığı Kültür Ödüllerinde Mehmet Akif’e vefa!

Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA

Cumhurbaşkanlığı 2018 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nin sahipleri belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen ödül töreninde Merhum Mehmet Akif Ersoy’a verilen ‘Vefa Ödülü’nü onun adına torunu Selma Ersoy Argon aldı.

Cumhurbaşkanlığı 2018 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’ne; “Tarih ve Sosyal Bilimler” alanında Mehmet İpşirli, “Sinema” alanında Türker İnanoğlu, “Müzik” alanında Erol Sayan, “Sanat / Fotoğraf” alanında da İzzet Keribar layık görüldü.