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Gündem Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Gündem

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Yeniakit Publisher
2024-02-12 16:08:00 -
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

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