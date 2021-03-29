Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Görüşme 3,5 saat sürdü

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 3,5 saat sürdü.

Koronavirüs tedbirleri masada

Türkiye 1 Mart itibarıyla kademeli normalleşme dönemine geçiş yaptı. Bu kapsamda illerin vaka sayılarına göre risk haritası çıkarıldı. Mavi renk koduna sahip iller az riskli, sarı renk koduna sahip iller orta riskli, turuncu renk koduna sahip iller yüksek, kırmızı renk ile belirlenen iller ise çok yüksek riskli olarak belirlendi. Düşük ve orta riskli illerde kısıtlamalar gevşetilirken, turuncu illerde kısmi esneme oldu. Kırmızı iller için ise tedbirler sürdürüldü.

Kademeli geçişin üzerinden geçen 1 ayda neredeyse tüm illerde gözle görülür vaka ve hasta artışı yaşandı. Bugünkü Kabine Toplantısı'nda Bakanlar Kurulu bu konuyu ele alacak.

Bakan Koca sunum yapacak

Kabine Toplantısı sırasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlar Kurulu'na sunum yapacak. Koca, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarını kurula iletecek. Koca, yeni risk haritası ve iller için tedbir önerilerini de aktaracak. Kurul, risk durumuna göre yapacağı değerlendirmede yeni kararları belirleyecek.