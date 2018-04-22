Cumhurbaşkanlığı Instagram hesabı "tcbestepe" kullanıcı adıyla hizmet veriyor
Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda, kullanıcıların Cumhurbaşkanlığı resmi Instagram hesabı olan "tcbestepe"yi takip edebilecekleri belirtildi.22 Nisan 2018 Pazar 11:25
Sosyal paylaşım platformu Instgaram'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günlük programlarına dair bilgilerin yanı sıra gündemdeki konularla ilgili açıklamalar, konuşmalardan kesitler, özel video ve görseller paylaşılıyor.
"tcbestepe" kullanıcı adıyla hizmet veren hesabın 158 bin takipçisi var.
Kaynak: TRT Haber
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