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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı FETÖ’yü anlattı!
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Gündem Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı FETÖ’yü anlattı!
Gündem

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı FETÖ’yü anlattı!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Endonezya, Sırbistan, Bosna Hersek, Bulgaristan ve Karadağ’da faaliyet gösteren uluslararası medya mensuplarına FETÖ ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin bilgiler verdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 13:04:00 -
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı FETÖ’yü anlattı!

 Yeni Akit  Ankara 

İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda konuk medya mensuplarına sunumları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Daire Başkanı Gökhan Yücel ile Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Daire Başkanı Günay Babadoğan Ertan yaptı.

Hazırlanan sunumlarda FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, millet ile devletin el ele verdiği büyük bir mücadele sonucunda bastırıldığı ve FETÖ’nün bulunduğu bütün ülkeler için ciddi bir tehdit olduğu anlatıldı.

Ayrıca örgütün karanlık yapılanma ve yasadışı faaliyetlerine de dikkat çekildi.

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