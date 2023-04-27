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Gündem Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Akit Medya paylaşımı
Gündem

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Akit Medya paylaşımı

Yeniakit Publisher
2023-04-27 22:46:00 - 2023-04-27 22:49:35
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Akit Medya paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Akit Medya'nın Küçükçekmece'deki binasında çıkan yangın nedeniyle 'geçmiş olsun' mesajı yayımladı.

İstanbul Küçükçekmece'de Akit Medya grubunun içerisinde bulunduğu 11 katlı binada yangın çıktı.

Bodrum katındaki depoda bulunan tekstil malzemelerinin tutuşmasıyla yükselen dumanlar, kısa sürede tüm binayı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanlar nedeniyle çevredeki iş yerleri de boşaltıldı.

Fahrettin Altun'dan 'geçmiş olsun' mesajı

Olayla ilgili sabote ihtimalleri üzerinde de durulurken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından 'geçmiş olsun' paylaşımında bulundu.

Altun mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Akit gazetesi ve Akit TV’nin merkez ofislerinin bulunduğu binada meydana gelen yangın nedeniyle Akit medya ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." 
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