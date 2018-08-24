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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Elimizin tersiyle itiyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Devletimiz ekonomi, güvenlik ve dış politika alanlarında kendisine dışarıdan dayatılan formülleri elinin tersiyle itiyor. Milletinin yönlendirmesiyle kendi kararlarını kendi veriyor ve kazanıyor. Ülkemize yönelik saldırıların altında yatan gerçek tam da budur.

24 Ağustos 2018 Cuma 14:39
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Elimizin tersiyle itiyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye'nin ekonomi, güvenlik ve dış politika alanlarında kendisine dışarıdan dayatılan formülleri elinin tersiyle ittiğini, milletinin yönlendirmesiyle kendi kararlarını kendisinin verdiğini ve kazandığını" bildirdi.

"KARARIMIZI KENDİMİZ VERİP KAZANIYORUZ"

Altun, Twitter hesabından "BizKazanacağız" etiketiyle paylaşımda bulundu.

Fahrettin Altun paylaşımında, "Devletimiz ekonomi, güvenlik ve dış politika alanlarında kendisine dışarıdan dayatılan formülleri elinin tersiyle itiyor. Milletinin yönlendirmesiyle kendi kararlarını kendi veriyor ve kazanıyor. Ülkemize yönelik saldırıların altında yatan gerçek tam da budur."  değerlendirmesinde bulundu.

 

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 14:39
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