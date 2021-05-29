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Spor Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Ayşe Begüm Onbaşı'ya tebrik
Spor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Ayşe Begüm Onbaşı'ya tebrik

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 02:02:00 -
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Ayşe Begüm Onbaşı'ya tebrik

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan, milli sporcumuz Ayşe Begüm Onbaşı al bayrağımızı dalgalandırarak göğsümüzü kabarttı. Teşekkürler Ayşe Begüm." ifadelerini kullandı.

 

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