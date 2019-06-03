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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun’dan açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bir televizyon kanalında bir yorumcunun Türk Silahlı Kuvvetlerindeki generalleri hakkında yaptığı sözlere yönelik açıklamada bulunarak, “Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza yönelik bu tahripkar ifadeleri en sert şekilde kınıyoruz” dedi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 19:14
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun’dan açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bir televizyon kanalında bir yorumcunun Türk Silahlı Kuvvetlerindeki generalleri hakkında yaptığı sözlere yönelik açıklamada bulunarak, “Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza yönelik bu tahripkar ifadeleri en sert şekilde kınıyoruz” dedi.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ulusal bir televizyon kanalının programına katılan bir yorumcunun Türk Silahlı Kuvvetlerdeki generaller hakkında yaptığı konuşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Fahrettin Altun yazılı olarak yaptığı açıklamada, “Ulusal bir televizyon programında, programa katılan bir yorumcu tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerini komuta eden generaller hakkında sarf edilen hakaretamiz ifadeler ziyadesiyle rahatsız edicidir. Bu ifadeleri kullanan kişinin sayın Cumhurbaşkanımızın adını ağzını alarak bu sözleri sarf etmesi ise bir diğer talihsizliktir.


Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemizi terör örgütlerini kullanarak kuşatmak isteyenlere, ulusal güvenliğimizi tehdit edenlere ve uluslararası haklarımızdan mahrum bırakmaya çalışanlara karşı “en büyük gücümüz” olarak nitelendirdiği kahraman ordumuza yönelik içeriden yahut dışarıdan yapılacak herhangi bir saldırıyı mazur göremeyiz. 15 Temmuz sonrasında içerisine sızan hainlerden temizlenmekte olan ordumuz bugün Çanakkale’de, Kut’ül Amare’de ve İstiklal Harbinde nasıl bir ruh haline sahipse aynı ruhla mücadele vermekte terörü kaynağında kurutmakta, dosta güven vermekte, düşmana korku salmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri erinden generaline kadar her kademedeki mensubuyla demokratik hukuk sistemi içerisinde devletimizin ve milletimizin emrinde görev yapmaktadır. Kahraman Mehmetçiğimizin yurt içinde ve sınır ötesinde her türden teröre karşı fedakarca mücadele yürüttüğü, milletimizin birliği, devletimizin bekası için üstün gayret sarf ettiği bir dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza yönelik bu tahripkar ifadeleri en sert şekilde kınıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 19:14
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