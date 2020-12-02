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Aktüel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan açıklama:
Aktüel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan açıklama:

"Millet iradesiyle seçilmiş bir Cumhurbaşkanı'nın atadığı ve iletişimden sorumlu kıldığı bir ismin, Cumhurbaşkanı'nın hukukunu içeride ve dışarıda koruması en asli görevidir"

Yeniakit Publisher
2020-12-02 14:16:51 -
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan açıklama:

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, millet iradesiyle seçilmiş bir Cumhurbaşkanı tarafından atanan ve iletişimden sorumlu kılınan bir ismin, Cumhurbaşkanı'nın hukukunu içeride ve dışarıda korumasının asli görevi olduğunu bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, siyasetin toplumsal talep, tercih ve kararları millet iradesine dönüştürme işi olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Millet iradesiyle seçilmiş bir Cumhurbaşkanı'nın atadığı ve iletişimden sorumlu kıldığı bir ismin Cumhurbaşkanı'nın hukukunu içeride ve dışarıda koruması en asli görevidir. Tehditleriniz hükümsüzdür."

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