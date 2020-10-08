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Aktüel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "ABD ile ticari ilişkiler" açıklaması:
Aktüel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "ABD ile ticari ilişkiler" açıklaması:

"ABD ile 100 milyar dolarlık ikili ticaret hedefimizi önemsiyor, bu konuda üzerimize düşeni yapıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-08 23:54:59 -
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "ABD ile ticari ilişkiler" açıklaması:

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "ABD ile 100 milyar dolarlık ikili ticaret hedefimizi önemsiyor, bu konuda üzerimize düşeni yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabında yayımlanan infografik videolu mesajı paylaşarak şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgını karşısında yalnızca ABD'ye değil, Birleşik Krallık, İspanya ve İtalya gibi diğer NATO müttefiklerimizle birlikte dünyanın birçok ülkesine yardım elimizi uzattık. ABD ile 100 milyar dolarlık ikili ticaret hedefimizi önemsiyor, bu konuda üzerimize düşeni yapıyoruz."

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