Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi! MHP Bölge İstişare Toplantıları başladı

Şahinbey Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıdaki kurula başkanlık yapan Yıldırım, toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek, “Bu toplantımızın en önemli özelliği yapılan bölge toplantılarının içerisinde en fazla ilin olduğu toplantıdır. 13 ilimiz var burada. İl, ilçe, belediye başkanlarımız, il yöneticilerimiz, ülkü ocaklarımız hepsi davetli, hepsi burada. Şeref verdiniz” dedi. Konuşmanın ardından devam eden toplantıda, MHP milletvekilleri katılımcılara bazı konularda sunum yaptı.