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Siyaset Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi! MHP Bölge İstişare Toplantıları başladı
Siyaset

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi! MHP Bölge İstişare Toplantıları başladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, partisinin “Güçlü Siyaset, Lider Türkiye, Hedef 2023-Siyasette Yeni Dönem: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Stratejik Hedefler” temalı, genişletilmiş Gaziantep Bölge İstişare Toplantısı’na katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 15:50:00 -
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi! MHP Bölge İstişare Toplantıları başladı

Şahinbey Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıdaki kurula başkanlık yapan Yıldırım, toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek, “Bu toplantımızın en önemli özelliği yapılan bölge toplantılarının içerisinde en fazla ilin olduğu toplantıdır. 13 ilimiz var burada. İl, ilçe, belediye başkanlarımız, il yöneticilerimiz, ülkü ocaklarımız hepsi davetli, hepsi burada. Şeref verdiniz” dedi. Konuşmanın ardından devam eden toplantıda, MHP milletvekilleri katılımcılara bazı konularda sunum yaptı.

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