Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, deprem bölgesindeki çalışmaları inceledi.
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, deprem bölgesindeki çalışmaları inceledi.
Arıncı, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de deprem çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, "Milletimizi yasa boğan depremin yaralarını sarmak için güçlü devletimiz ve aziz milletimiz, tüm imkanlarıyla gece gündüz çalışmaktadır." dedi.
Yaşam
Meteoroloji duyurdu! Yoğun kar yağışı, fırtına uyarısı: Yeniden geliyor! Depremden etkilenen 10 ilde yeni hava durumu