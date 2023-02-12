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Gündem Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
Gündem

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, deprem bölgesindeki çalışmaları inceledi.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 18:29:00 -
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, deprem bölgesindeki çalışmaları inceledi.

Arıncı, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de deprem çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, "Milletimizi yasa boğan depremin yaralarını sarmak için güçlü devletimiz ve aziz milletimiz, tüm imkanlarıyla gece gündüz çalışmaktadır." dedi.

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