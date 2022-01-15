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Gündem Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete’de!
Gündem

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete’de!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-15 01:38:00 - 2022-01-15 01:39:13
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete’de!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde çeşitli kadrolara atamalar yapıldı.

Ataması yapılan isimler

 

Atama kararlarına göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda açık bulunan Başmüfettişliğe Mehmet Konca, Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nda açık bulunan Plan ve Programlar Genel Müdürlüğü’ne Osman Nuri Erdem, Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü’ne Esra Güler, Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü’ne Nebi Çelik, yardımcılığına ise Çağatay Emrah Öngüt, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne Mehmet Aydın atandı.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi Recep Güner ise görevinden alındı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Zeki Karaoğlu ve Erdinç Hatinoğlu atandı.

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