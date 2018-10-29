Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Dolar oyununa karşı sıkı tedbir

Cumhurbaşkanlığı 2019 Yıllık Programı'na büyümede "adaletli paylaşım", enflasyonla mücadelede eş güdüm, kur oyunlarına karşı alınacak tedbirler, nitelikli insan gücüne ilişkin projeler damgasını vurdu. Gelecek yıl elektrikte kapasite 5 kat artarken, konut piyasalarını canlandıracak hamleler gerçekleşecek. Gayrimenkul değerleme sistemi değişirken, arazi bankacılığı sistemi kurulacak. Hızlı tren yatırımlarına 3.5 milyar liralık kaynak aktarılırken, yerlileştirme ürün programı yaşama geçirilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca hazırlanan "2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"'nda dünya ekonomisindeki gelişmelere ve temel göstergelere yer verildi. Programda, Türkiye ekonomisi, büyüme, istihdam ve yatırımlar konusunda 2019 yılı hedefleri sıralandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı programa göre atılacak yeni adımlar, alınacak tedbirler ve ekonomiye ilişkin beklentiler şöyle:



Kur oyunlarına tedbir



Döviz kurlarında sağlıksız fiyat oluşumlarının gözlenmesi ve aşırı oynaklık durumunda döviz satım ihaleleri yapılabilecek. Aynı zamanda spekülatif davranışlar gözlenmesi durumunda piyasaya doğrudan müdahale edilebilecek.



Merkez Bankası vurgusu

Para politikasının temel amacı fiyat istikrarı olacak. Temel para politikası aracı olarak kısa vadeli faiz oranlarının kullanılmasının yanı sıra zorunlu karşılık oranlarıyla Türk Lirası ve döviz cinsi likidite uygulamaları da kullanılmaya devam edilecek.





Adaletli paylaşım

Kısa vadede fiyat istikrarının yeniden tesis edilmesi, orta vadede sürdürülebilir büyüme ve adaletli paylaşıma yönelik ekonomik değişimin gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Ekonomideki dengelenme sürecinin kontrollü bir şekilde devam etmesi sağlanacak.





İhracatla büyüme



Ekonomik büyümenin özellikle malhizmet ihracatı kaynaklı olması bekleniyor. İhracatı artırmak amacıyla yerli üretim, teknoloji ve Ar-Ge yatırımları kamu-özel işbirliği modeli geliştirilecek. Katma değerin tarım sektöründe yüzde 1.5, sanayi sektöründe yüzde 1.6, hizmetler sektöründe yüzde 2.6 oranında artacağı tahmin ediliyor.

Zorluklara inat istihdam

Sürdürülebilir büyüme nitelikli insan gücüyle sağlanacak. İnsan gücüne ilişkin projeler hayata geçirilecek. Gelecek yıl ekonomideki dengelenme süreci, bu sürecin ima ettiği düşük büyümeoranları çerçevesinde istihdam artışının bir miktar hız keserek bir önceki yıla göre 439 bin kişi artması bekleniyor. Türkiye'nin 2019'da elektrikteki kurulu gücü yüzde 5 artırılarak 94 bin 760 megavata çıkarılacak. Yerli imalat kullanım şartı içeren 2 bin 200 megavat kapasiteli iki YEKA yarışması düzenlenecek.

Turizm geliri 35.2 milyar $

Gelecek yıl 41.5 milyon turist ve 35.2 milyar dolar turizm geliri öngörülüyor. Alternatif turizm türleri desteklenecek. İhracatı artırmak amacıyla da yerli üretim, teknoloji ve Ar-Ge yatırımlarında kamu-özel işbirliği modeli geliştirilecek. Katma değerin tarım mal-hizmet ihracatı kaynaklı olması bekleniyor.

Enflasyonla mücadele eşgüdümle yapılacak



Para politikası, finansal istikrarı da gözetecek şekilde enflasyon hedeflemesi çerçevesinde yürütülerek maliye politikasıyla eşgüdümü güçlendirilecek. Enflasyonun 2019 sonunda yüzde 15.9'a inmesi hedefleniyor. Personel giderleri Ocak-Temmuz'da sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 5 olarak uygulanacak. Bu yılın ikinci döneminde 2019 yılı ilk 6 aylık dönemde enflasyonun maaş artışının üzerinde olması durumunda enflasyon farkı ödenecek.