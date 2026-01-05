Cumhurbaşkanı'ndan üniversitelilere burs müjdesi: 2026 rakamları ve ödeme tarihi belli oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalarda üniversite öğrencilerine yönelik müjdeli haberi paylaştı. 2026 yılı itibarıyla burs ve öğrenim kredisi miktarlarında yüzde 33 oranında artışa gidildiğini belirten Erdoğan, yeni rakamların eğitim hayatına önemli bir katkı sunacağını vurguladı.

LİSANS ÖĞRENCİLERİNE 4 BİN LİRA

Yapılan düzenlemeyle birlikte geçtiğimiz yıl 3 bin lira olan lisans burs ve kredi miktarı 4 bin liraya yükseltildi. Artıştan lisansüstü öğrenciler de faydalanacak; yüksek lisans öğrencileri 8 bin lira, doktora öğrencileri ise 12 bin lira destek alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümet olarak gençlerin her daim yanında olduklarını ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

ÖDEME TAKVİMİ NETLEŞTİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından koordine edilen ödemelerin takvimi de belli oldu. Ocak ayından itibaren geçerli olacak zamlı burs ve krediler, 6 Ocak itibarıyla öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya başlanacak. Milyonlarca öğrenciyi kapsayan ödemelerin, T.C. kimlik numaralarına göre belirlenen sırayla kısa sürede tamamlanması planlanıyor.