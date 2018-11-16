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Cumhurbaşkanı'ndan o il için özel çalışma

Yerel seçimler ile ilgili kendisine sunulan raporları inceleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul için özel çalışma yapıyor.

16 Kasım 2018 Cuma 06:55
Cumhurbaşkanı'ndan o il için özel çalışma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şu ana kadar girdiği 14 seçimin 14'ünü de kazandı. 15. zafer için kolları sıvayan Başkan Erdoğan, kendisine sunulan yüzlerce sayfalık raporları inceliyor.

Mart 2019 seçimlerinde İstanbul'daki yarış çok kritik olacak. Çünkü muhalefet partilerinin öncelikli hedefinde Ankara ve İstanbul var.

Kendisine sunulan raporları inceliyor

Buna karşın çalışmalarını titizlikle yürüten Başkan Erdoğan, İstanbul'da ilçe belediye başkanlıkları için, anketlerin yanı sıra ve sahada gerçekleştirilen profil araştırmalarını da inceliyor.

Yeni isimler geliyor

3 dönem belediye başkanlığı yapan isimlerin istirahate çekileceğini açıklayan Başkan Erdoğan'ın, yeni isimlerle milletin karşısına çıkması bekleniyor.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 06:55
  1. Ankara
  2. İstanbul
  3. Erdoğan
  4. Aday
  5. yerel seçimler
  6. SİYASET Haberleri

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