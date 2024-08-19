"Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı" denmişti... Gerçek çok başka çıktı!
Cumhurbaşkanına hakaret ettiği için tutuklandığı haberleriyle algı oluşturulmaya çalışılan Beyza Gürkan'ın, sosyal medyada dinimize, kutsal kitabımıza ve toplumun bir kesimine küfür ve hakaretler edip, etnik ayrımcılık yaparak nefret söylemlerinde bulunduğu ortaya çıktı.
Sivas’ta yaşayan Beyza Gürkan isimli 22 yaşındaki provokatör, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gürkan emniyetteki işlemlerimin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Sosyal medyada yayınladığı Anıtkabir’deki fotoğrafıyla dikkat çeken Gürkan’ın, 2021 yılında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası aldığı öğrenildi.
3 sene önce “Cumhurbaşkanına hakaret” nedeniyle ceza alması yüzünden Gürkan’ın yine aynı suçtan tutuklandığı ileri sürülmüştü.
İslam’a ve Kürtlere saldırı
Ancak gerçek çok başka çıktı. Beyza Gürkan’ın sosyal medya üzerinden etnik ayrımcılık yaptığı, ırkçı mesajlarla Kürtler hakkında iğrenç ifadeler kullandığı görüldü. Aynı zamanda İslam’a ve dini değerlere yönelik mide bulandıran hakaretler savurduğu belirlendi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
İşte o rezil mesajlar...