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Siyaset Cumhurbaşkanına hakaret şiarları oldu! CHP'li eski vekile hapis cezası
Siyaset

Cumhurbaşkanına hakaret şiarları oldu! CHP'li eski vekile hapis cezası

CHP eski Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-14 21:10:00 - 2022-04-14 21:13:58
Cumhurbaşkanına hakaret şiarları oldu! CHP'li eski vekile hapis cezası

CHP eski Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Cumhurbaşkanına hakaretten 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

CHP eski Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçundan yargılandığı Bursa 2. Ceza Mahkemesi tarafından 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

 

Hakaret etti 'keyfi karar' dedi

Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği için aldığı cezayı 'keyfi' olarak değerlendiren Tüm, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Balıkesir'deki duruşmada beraat etmeme rağmen bugünkü davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldım. Hukuki değil, keyfi verilen siyasi kararlar bizi mücadelemizden alıkoyamaz. Daha kararlı bir şekilde güçlünün değil haklının yanında olmaya devam edeceğim. Yanımda olan herkese teşekkür ederim

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