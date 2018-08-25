0553 313 94 23

Cumhurbaşkanına hakaret eden şahıs gözaltında!

Zonguldak'ta sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a küfür ve hakarette bulunan bir kişi gözaltına alındı.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 20:07
Cumhurbaşkanına hakaret eden şahıs gözaltında!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal medya hesabı üzerinden küfür ve hakarette bulunan bir şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Ereğli ilçesinde yaşayan Tarık Ş., (33) sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yorumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a küfür ve hakarette bulundu. Yapılan şikayet üzerine harekete geçen Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri zanlıyı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen şüphelinin sorgusu devam ediyor.

Savcılığın konuya ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 20:07
  1. Zonguldak
  2. Cumhurbaşkanı Edoğan
  3. hakaret

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivas'ta orman yangını! Evlere sıçradı, gittikçe büyüyor
    1. Sivas'ta orman yangını! Evlere..
    2. ABD'de deprem!
    3. Liverpool, Muhammed Salah ile kazandı
    4. ABD'de 6,0 büyüklüğünde deprem meydana..
    5. Kartal'dan Karius mesajı
    6. Refah Sınır Kapısı yarın açılıyor
    7. Tedavisi tamamlanan caretta carettalar..
    8. Kanada'da eski papaza şok!
    9. Ayaklar neden su toplar?
    10. Trabzonspor uzatmalarda yıkıldı!
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden..
    12. Ağrı'da PKK'ya operasyon!
    13. Ağrı'dan acı haber! 1 asker şehit oldu
    14. Hastanede tedavi gören asker şehit..
    15. Refah Sınır Kapısı yarın tekrar açılıyor
    16. İlham Aliyev, Almanya Başbakanı Angela..
    17. Aksaray'da kuyuya düşen yaşlı adamı..
    18. Erdoğan, “Ayder’i kirlettik, rezil..
    19. İsveç'te gösteriler büyüyor! Polis..
    20. Çevre sakinleri isyan etti! Kesilen..
    "Fetullah Gülen'in köpeğiyim" diyordu... Hapiste öldü!
    "Fetullah Gülen'in köpeğiyim" diyordu... Hapiste öldü!
    ODTÜ'de 'terör örgütü' skandalı! PKK üniversitede cirit atıyor
    ODTÜ'de 'terör örgütü' skandalı! PKK üniversitede cirit atıyor
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    "Türkiye'nin IMF'ye dönmesi Türkler için felaket olur"
    "Türkiye'nin IMF'ye dönmesi Türkler için felaket olur"
    Çarpıcı Brunson iddiası: Karısına yakalandım
    Çarpıcı Brunson iddiası: Karısına yakalandım

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Otomotiv devi gökyüzünü bombaladı! Skandal olay kuraklığa neden oldu
    Otomotiv devi gökyüzünü bombaladı! Skandal olay kuraklığa neden oldu
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Elimizin tersiyle itiyoruz
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Elimizin tersiyle itiyoruz