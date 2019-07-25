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Cumhurbaşkanına hakaret eden CHP’li avukat partiden ihraç edilecek

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik küfürlü paylaşımları nedeniyle tutuklanan CHP li avukatla ilgili, CHP’den açıklama yapıldı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 13:36
Cumhurbaşkanına hakaret eden CHP’li avukat partiden ihraç edilecek

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik küfürlü paylaşımları nedeniyle tutuklanan CHP li avukatla ilgili, CHP’den açıklama yapıldı. CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, CHP’nin sevgi, hoşgörü dilini kullandığını ve bu tarz paylaşımları asla hoş görmediğini belirterek, “Yaptığı paylaşımları şiddetle kınıyoruz. Biz CHP olarak gereğini yapıyoruz ve partiden ihraç kararı aldık” dedi.


Turgutlu’da avukatlık yapan CHP li Mehmet D.’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sosyal medyadaki küfürlü paylaşımları büyük tepki çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Facebook sayfasından hakaret ettiği gerekçesiyle sevk edildiği adliyede, mahkeme tarafından adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakılan avukat Mehmet D., savcının yaptığı itiraz üzerine aynı gün yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı. Küfürlü paylaşımlar CHP’nin de tepkisini çekti.



"Şiddetle kınıyoruz"


CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, yapılan küfürlü paylaşımları şiddetle kınadıklarını söyledi. Bu tarz hakaretleri asla tasvip etmediklerini kaydeden Balaban, “Biz CHP olarak sevgi, hoşgörü dilini kullanıyoruz. Sosyal medyadan bu tarz bir açıklama yapılmasını hoş göremeyiz.Biz CHP olarak gereğini yapıyoruz ve partiden ihraç kararı aldık. En kısa sürede ihraç edilecektir” dedi.


Yapılan bu paylaşımların kişinin kendisini bağladığını, partiyle ilişkilendirilemeyeceğini ifade eden Semih Balaban, “Partimizi karalamak isteyen bazı kişiler bu paylaşım üzerinden açıklamalar yapıyor. Bu kişinin partimizde resmi bir sıfatı bulunmamaktadır. Bu paylaşımlar kesinlikle partimizle ilişkilendirilemez. Biz hakarete her zaman karşı olan, adaleti savunan bir parti olarak eleştirinin hakarete, küfre varmasını asla kabul edemeyiz. Küfür bir ahlak ve insanlık suçudur” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 13:36
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