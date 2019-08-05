'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da teşkilatlara teşekkür ederken, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım projelerine de destek mesajı verdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa'dan mutlu bir şekilde ayrıldığını belirterek, "Bayramdan sonra ulaşım projelerimizle ilgili Ulaştırma Bakanlığı ile ortak çalışmaya başlayacağız. Cumhurbaşkanımız teşkilatlarımıza, 'Bursalılar bize güvendi, güvenlerini boşa çıkartmamak için çok çalışmalısınız" dediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 milyar dolarla Türkiye'nin en büyük yatırımı olan İstanbul Bursa İzmir Otoyolu'nun açılışı ve Türkiye'nin 10. Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Hem otoyol hem de Şehir Hastanesi'nde vatandaşlardan gördüğü ilgi karşısında memnuniyetini dile getiren Erdoğan, akşam saatlerinde de Merinos AKKM'de teşkilat mensuplarıyla yemek yedi.

'Cumhurbaşkanımıza moral oldu'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa'dan mutlu ayrıldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Cumhurbaşkanımız Bursa'da moral depoladı. Otoyol açılışı bir mitinge dönüştü. Buradaki kalabalık ve sonrasında Şehir Hastanesi'ndeki ilgi ve hastaların hayır duası Cumhurbaşkanımıza moral oldu. Cumhurbaşkanımıza seçim sathı mahallinde Bursa halkına söz verdiğimiz 5 önemli ulaşım projesini aktardık. Metronun Şehir Hastanesi'ne uzatılması, Yıldırım Metro hattı, Acemler Kavşağı, T2 Hattının Osmangazi Metro istasyonuyla birleştirilmesi konusunda destek talebimizi yineledik. Bayram sonrasında Ulaştırma Bakanlığı'ndaki ekiplerle çalışmaya başlayacağız. Yakında güzel gelişmeler olacak" diye konuştu.

Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti teşkilatlarına da mesajları olduğunu vurgulayan Alinur Aktaş, "Bursa halkı bize güvendi, destek verdi. Bursa sağlam kalemiz. Bize güvenenleri mahcup etmemeliyiz. İnsanların güvenini boşa çıkartmamalısınız. Çok çalışmalısınız' uyarısında bulundu" şeklinde konuştu.

Şehir Hastanesi'nin de mükemmel ve önemli bir yatırım olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, "Bursa'ya sağlık turizmiyle ilgili çok büyük katkılar sağlayacak. İlerleyen süreçte yurt dışından hastalarımız olacak. Ayrıca 6 milyon vatandaşımız yararlanacak. Adeta bir sağlık üssü Bursa'ya kazandırıldı" ifadelerini kullandı.

Başkan Aktaş, insanı merkeze alarak Bursa'yı geliştireceklerine de vurgu yaparak, "Cumhurbaşkanımızın tavsiyeleri doğrultusunda yatay mimariyi önceliyoruz. Kaçak yapılaşmaya karşı Tower Plaza’nın Eker Park’taki binaların yıkılması da bu kararlılığımızı ortaya koyuyor. Bursa’nın yeniden yeşil özelliğinin kazanması için çalışacağız. Millet bahçeleri, tematik parklar, mesire alanları, aktivite alanlarıyla tekrar oksijeni bol, bahçesi, parkı çok yeşil Bursa’yı inşa edeceğiz. Turizm yatırımlarıyla Bursa'nın aldığı pay artacak, ekonomik zenginliği hep beraber paylaşacağız" şeklinde konuştu.