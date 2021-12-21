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Siyaset "Cumhurbaşkanımız hamdolsun yine haklı çıktı"
Siyaset

"Cumhurbaşkanımız hamdolsun yine haklı çıktı"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her daim milletin hukukunu gözettiğini belirtti. Altun, "Yolundan hiçbir zaman dönmedi ve hamdolsun yine haklı çıktı" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 14:00:00 -
"Cumhurbaşkanımız hamdolsun yine haklı çıktı"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her daim bu güzel milletin hukukunu gözetmiştir. Onun güçlü ve kararlı mücadelesinin merkezinde milletimizin refahını temin etmek, ülkemizi bağımlılık tuzağından kurtarmak vardır. Yolundan hiçbir zaman dönmedi ve hamdolsun yine haklı çıktı" değerlendirmesinde bulundu.

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