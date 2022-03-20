‘Cumhurbaşkanımız bu ülke için dertlidir’

Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, 2019 yılında temelini attıklarını ve medikalden beyaz eşyaya, tarım aletlerinden hazır giyime toplamda 457 milyon liralık yatırım tutarına sahip fabrikaların 1557 işçiye ekmek kapısı olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ortaya konulan Milli Teknoloji Hamlesi ile topyekun kalkınmayı hedeflediklerini belirten Varank, “Refahı yurdumuzun tüm sathına yaymanın mücadelesini veriyoruz. İşte bu yüzden sadece İstanbul’un, Ankara’nın, Kocaeli’nin, Bursa’nın veya İzmir’in başarılarıyla övünemeyiz. Kalkınmamızı iller, bölgeler üzerinden kurgulayamayız. Eğer büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşacaksak, bunu hep beraber başaracağız. Batısından doğusuna, kuzeyinden güneyine tüm illerimizle bunu yapacağız” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanının başarısının ardında yatan sırrın tek bir kelimede gizli olduğunun altını çizen Varank, “Cumhurbaşkanı’mız bu ülke için dertlidir, ülkemizin dünya arenasındaki itibarı için dertlidir, ülkemizi ekonomisi en güçlü ilk 10 ülke arasına sokma konusunda dertlidir, vatandaşlarımızı daha fazla refaha kavuşturma konusunda dertlidir. İşte bu yüzden bizlerin, bu ülkeye gerçekten gönül vermiş olanların Sayın Cumhurbaşkanı’mızın yanında yer alması gerekiyor. Sanayi, Ar-Ge, girişimcilik, teknoloji konularında bu ülkeyi ileri taşıması gerekiyor. Çünkü günümüzde bir ülkenin itibarı, sahip olduğu teknolojisiyle, sanayi altyapısıyla ölçülüyor. Tabii bu dönemde ekonomide, sanayide birtakım sıkıntılar olduğu hepimizin malumu” ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Merzifon OSB’de çalışan 6 bin 488 işçi için OSB alanında 6 bin 488 fidan dikildi.