Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ekonomi açıklaması: Olumlu sonuçlar alıyoruz

Türkiye’nin küresel ekonomideki yavaşlamaya rağmen, büyümeyi destekleyici politikalarla küresel değer zincirlerinin dirençli bir oyuncusu olarak pozisyonun güçlendirdiğini ifade eden Yılmaz, “Son 20 yılda Türkiye, yıllık ortalama %5,4’lük bir oranla dikkate değer bir ekonomik büyüme gösterdi ve kesintisiz büyüme dönemini 13 yıla çıkardı. 2024-2026 dönemini içeren Orta Vadeli programımızı kararlılıkla uygulamaya devam etmekte olup para ve maliye politikalarımızın olumlu sonuçlarını alıyoruz. Yatırımcı güveni, kararlılıkla uyguladığımız politikalar ve ekonomik istikrar ortamındaki olumlu gelişmelerle artıyor.” şeklinde konuştu.

“Türkiye, dirençli ve hızlı büyüyen ekonomisi, yatırım dostu politikaları, nitelikli işgücü havuzu, jeostratejik konumu ve güçlü altyapısıyla birçok sektörde yabancı doğrudan yatırım için birçok fırsat sunuyor.” diyerek yabancı yatırımcının hareketleri ile ilgili olarak Türkiye’nin ekonomisinin yatırım dostu politikalar güttüğünü belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Yatırım ikliminin daha da geliştirilmesi ve öngörülebilirliğin artırılması için çeşitli yapısal reformları ve eylem planlarını uygulamaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde, ülkemize yapılacak yatırımların kalitesini ve çeşitliliğini artıracağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, uluslararası ticarette merkezi konumunu koruyacak ve önemli yatırımlar çekmeye devam edecektir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Globalturk Capital’e ve Londra Borsası’na teşekkür ederek hitabını sonlandırdı.