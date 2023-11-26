Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'ı kabul etti

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerde; liderler arasındaki güçlü diyalogun varlığına, yakın işbirliğine, ikili ilişkilerin bölgesel ve küresel sorunların çözümündeki önemine vurgu yapıldı.

Küresel ve bölgesel ölçekteki gelişmeler ele alındı

Küresel ve bölgesel ölçekteki gelişmelere ilişkin değerlendirmeler ve karşılıklı görüş alışverişi, ticaret hacminin imal edilen ürünler üzerinden çeşitlendirilerek 100 milyar dolar hedefi doğrultusunda artırılması, liman altyapılarının güçlendirilmesi, ihraç izinlerinin hızlandırılması gibi alanlarda alınacak tedbirlerle ikili ticaretin daha da ilerletilmesi, yatırımlar, turizm ve yeni projeler konusunda işbirliğinin artırılması, enerji alanında Rusya ile işbirliğinin ilerletilmesi başlıkları ele alındı.

Filistin-İsrail çatışması ve Gazze'ye insani yardım konuları masadaydı

Filistin-İsrail çatışmasının kalıcı ve barışçıl çözümü ve Gazze’ye insani yardım noktasında Rusya ve Türkiye’nin gereken çabayı göstereceği konusu da görüşüldü. Rus-Türk Karma Ekonomik Komisyonunun olağan toplantısına katılmak üzere Ankara'da bulunan heyet ile görüşmede, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Bekir Bozdağ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Rusya Devlet Duması Başkan Yardımcısı Aleksander Babakov, Enerji Bakanı Yardımcısı Pavel Sorokin, Ekonomi Kalkınma Bakan Yardımcısı Vladimir İlyiçev, Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksander Gruşko da yer aldı.

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