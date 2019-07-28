Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan Tunus halkına başsağlığı Vefat eden Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi’nin’nin cenazesi içinTunus’ta bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tunus halkına başsağlığı diledi, cenazeye katılan dünya liderleri ile görüştü.

Vefat eden Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi’nin’nin cenazesi içinTunus’ta bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tunus halkına başsağlığı diledi, cenazeye katılan dünya liderleri ile görüştü.



Geçtiğimiz günlerde sağlık problemleri sebebi ile yaşama gözlerini yuman Tunus’un 92 yaşındaki Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi’nin cenazesi için Tunus’ta bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tunus halkına başsağlığı diledi, cenazeye katılan dünya liderleri ile görüştü. Oktay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin, “Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi’nin cenaze töreni için geldiğimiz Tunus’ta tören sonrası Sidi Bu Said bölgesinde Tunuslu kardeşlerimize de başsağlığı diledik” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.