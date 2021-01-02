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Aktüel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Somali'deki terör saldırısına tepki:
Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Somali'deki terör saldırısına tepki:

"Somali halkına yardımdan başka bir saikleri olmayan vatandaşlarımızı hedef alan hain saldırıyı gerçekleştirenleri lanetliyorum"

Yeniakit Publisher
2021-01-02 17:53:04 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Somali'deki terör saldırısına tepki:

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Somali'de bir Türk firmasına yönelik menfur terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Somali halkına yardımdan başka bir saikleri olmayan vatandaşlarımızı hedef alan hain saldırıyı gerçekleştirenleri lanetliyorum." ifadelerini kullandı.


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