Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a destek:
"Faiz lobilerine ve döviz kuru üzerinden manipülasyon yapmak isteyenlere inat ekonomimizin ve sanayimizin çarkları salgın döneminde dönüyor ve güçlü şekilde dönmeye de devam edecektir"
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak için destek mesajı paylaştı.
Oktay, sosyal medya hesabından, #BeratAlbayrakınYanındayız etiketiyle paylaştığı mesajında şunları kaydetti:
"Faiz lobilerine ve döviz kuru üzerinden manipülasyon yapmak isteyenlere inat ekonomimizin ve sanayimizin çarkları salgın döneminde dönüyor ve güçlü şekilde dönmeye de devam edecektir."