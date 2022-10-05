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Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan çağrı: Eğer samimiyseniz...
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan çağrı: Eğer samimiyseniz...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, başörtüsüyle ilgili kanun teklifi veren CHP'ye yönelik, "Eğer samimiyseniz, Cumhurbaşkanımızın 'Çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım' çağrısına kulak verin." ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-05 22:55:00 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan çağrı: Eğer samimiyseniz...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, başörtüsüyle ilgili kanun teklifi veren CHP'ye yönelik, "Eğer samimiyseniz, Cumhurbaşkanımızın 'Çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım' çağrısına kulak verin." ifadelerini kullandı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Başörtüsünü geçmişte sorun haline getiren CHP zihniyeti şimdi de mağdurları gelecekte kendi zulmünden korumak amaçlı suni gündem oluşturdu. Eğer samimiyseniz, Cumhurbaşkanımızın 'Çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım' çağrısına kulak verin. Tek seferde gelecekteki muhtemel zulmünüzün önünü kökten keselim."

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Yorumlar

Serdar

Eyyyy AK Partili yöneticiler, bırakın birader çözülmüş problemlerle uğraşmayı. Çarşı pazar alev alev yanıyor, halkın ihtiyacı olan temel gıda ve tüketim maddelerinde fiyat artışı abartısız %300 ler dolayında, örneğin geçen yıl 15 TL olan yumurta %500 artışla 75 TL olmuş, 25 TL olan peynirin kilosu 150 TL, 45 TL olan etin kilosu 150 TL, 50 TL olan 5 litre ayçiçek yağı 200 TL, 7 TL olan şeker 30 TL, 20 TL olan çay 70 TL, 2 TL olan un 12 TL olmuş, bakliyat, pirinç, bulgur yine bu seviyelerde artmış, sebze meyve artmamîş sanki uçmuş, motorine ahmakça bindirim üstüne bindirim yapılmış, insanlar ne yapacağını şaşırmış durumda çaresizce bu girdaptan çıkmaya çalışıyor. Boş işlerle uğraşmayı bırakın da piyasadaki ateşi söndürmeye çalışın. Motorine zam yapıp enflasyonu yükseltmek hangi ahmağın işi çok merak ediyorum. Enflasyonun baş sorumlusu motorin zammı. 10 TL lik malı 20 TL ye taşımak sonra da bu malı 10 TL ye alip neden 40 TL ye satıyorsun diye sormak ahmaklık değil de nedir. Gerizekalı senin gerzekliğin yüzünden 40 TL ye satılıyor.

BAŞ ÖRTUSU BAHANE

MASAYA OTURMUŞKEN BENİ COCUKLARİMİ TORUNLARİMİ SULALEMİ KANUNLA KORUYACAKSİN MADDELERİ AHA BİN METRE ÖTEDEN GORUNOOOORR.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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