Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Ayasofya paylaşımı:

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasını 'felaket ve gözyaşı' olarak kabul etmek 'gerici ve yobaz zihniyetin' son tezahürüdür." ifadesini kullandı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "sözde bir gazetenin attığı manşetin içini sızlattığını" belirterek, şunları kaydetti:

"Yazık, kendi değerlerine bu kadar uzak ve düşman bir zihniyet. Milletimizin inanç ve değerleriyle barışık olmayan çarpık zihniyet örnekleri maalesef hız kesmeden devam ediyor. 2020 yılını taçlandıran ve milletimizi sevince boğan muhteşem olay, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasını 'felaket ve gözyaşı' olarak kabul etmek 'gerici ve yobaz zihniyetin' son tezahürüdür. Bu zihniyeti kınıyor ve lanetliyorum."