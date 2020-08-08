Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Lübnan'da

BEYRUT (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Lübnan Başbakanı Hasan Diyab ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüştü.



Oktay başkanlığında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da yer aldığı heyeti, Hükümet Sarayı'nda karşılayan Başbakan Hasan Diyab, patlamadan etkilenen alanları gösterdi.

Geçmiş olsun dileklerini Başbakan'a ileten Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, daha sonra heyetlerarası görüşmeye katıldı.



Görüşmede, iki ülke arasındaki tarihi bağlara işaret edilerek, Türkiye'nin, patlamayla sarsılan Lübnan'a her alanda desteğinin süreceği vurgulandı.

Beyrut Limanı'nın yeniden imarı ve sağlık alanında Türkiye'nin her türlü desteği vermeye hazır olduğunun altı çizildi.

Lübnan Başbakanı Diyab ise enkazdan cesetlerin çıkarılmaya devam ettiğini, olayın ardından kurulan kriz masasında Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisinin de yer aldığını belirtti.

Türkiye'ye güvenlerini dile getiren Diyab, Beyrut'un imarında Türkiye'nin kendilerine yapacağı yardımdan emin olduklarını ifade etti.

Toplantının ardından Lübnan Meclisi Resmi Konutu'na geçen Oktay ve beraberindeki heyet, Meclis Başkanı Nebih Berri tarafından burada ağırlandı.