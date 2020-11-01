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Aktüel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Pakdemirli Seferihisar'da incelemelerde bulundu
Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Pakdemirli Seferihisar'da incelemelerde bulundu

Oktay ile Pakdemirli, Sığacık'ta depremin ardından suların yükselmesinden dolayı boğulan 87 yaşındaki kadının cenaze törenine katıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-01 14:27:50 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Pakdemirli Seferihisar'da incelemelerde bulundu

İZMİR (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçen cuma meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sırasında suların yükselmesi nedeniyle ev ve iş yerlerinde zarar oluşan İzmir'in Seferihisar ilçesinde inceleme yaptı.

Depremin merkez üssüne en yakın yerleşim birimi olan ilçenin Sığacık Mahallesi'ne gelen Oktay ve Pakdemirli, Seferihisar Kaymakamı Naci Aktaş'tan bilgi alarak, binaları zarar gören vatandaşlar ve temizlik çalışmalarına destek veren askerlerle görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği vatandaşlardan Şakir Şenel, göz yaşlarına hakim olamadı. Oktay'a teşekkür eden Şenel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam söylemesini istedi. Fuat Oktay da Şenel'e, "Hep beraber yaraları saracağız." dedi.

Oktay, elektrik sorunu yaşadığını söyleyen bir vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için Aktaş'a talimat verdi.

Bakan Pakdemirli de ilgililere, mahalledeki temizlik çalışmalarına destek olmak amacıyla 100 orman işçisinin bölgeye yönlendirilmesi talimatında bulundu.

Oktay ve Pakdemirli, depremin ardından suların yükselmesinden dolayı boğulan 87 yaşındaki Fatma Erçetin'in Sığacık'ta düzenlenen cenaze namazına katıldı. Tabuta omuz veren Oktay ve Pakdemirli, Erçetin'in oğulları Akgürel ve Ahmet Erçetin'e taziyelerini iletti.

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