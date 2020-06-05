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Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Terörden ve destekçilerinden medet umanları ne milletimiz ne de tarih affetmeyecektir”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, vekillikleri düşürülen CHP’li Enis Berberoğlu ile HDP’li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları ilgili, “Terörden hüküm giyen kişilerle ilgili mahkeme kararının TBMM’ye bildiriminden rahatsız olanların bu ülkeye ve vatandaşına kazandıracağı hiçbir şey yoktur” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 01:03:48 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Terörden ve destekçilerinden medet umanları ne milletimiz ne de tarih affetmeyecektir”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, vekillikleri düşürülen CHP’li Enis Berberoğlu ile HDP’li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları ilgili, “Terörden hüküm giyen kişilerle ilgili mahkeme kararının TBMM’ye bildiriminden rahatsız olanların bu ülkeye ve vatandaşına kazandıracağı hiçbir şey yoktur” dedi.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Terörden hüküm giyen kişilerle ilgili mahkeme kararının TBMM’ye bildiriminden rahatsız olanların bu ülkeye ve vatandaşına kazandıracağı hiçbir şey yoktur. Siyasi çıkar uğruna terörden ve destekçilerinden medet umanları ne milletimiz ne de tarih affetmeyecektir. TBMM’nin ve milletimizin onayını alan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini aşağılamaya çalışanlar milletimizden gereken cevabı referandumda ve sonrasında yapılan seçimlerde sandıkta almışlardır. Demokrasiyi ve halkın iradesini içine sindirememiş bu zihniyet, bugün hala kişiler üzerinden sistemi ama aslında milletimizi hor görmeye devam etmektedir. Milletimizden aldığı destek ve oyla seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir taraftan ülkemize hizmet için durmadan, yılmadan üretmeye ve çalışmaya devam ederken bir taraftan da terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerine yer verdi.

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