  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov ile telefonda görüştü

2020-04-23 22:34:01 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov ile telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede iş birliği konuları ve ikili ticari ilişkiler ele alındı.

Ülkeler arasındaki 5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma hedefinin Kovid-19 salgını nedeniyle kesintiye uğramaması için yapılabileceklerin değerlendirildiği görüşmede, en yakın zamanda serbest ticaret anlaşması imzalanması konusunda mutabık kalındı.

Ayrıca Fuat Oktay, Özbekistan'ın Dünya Ticaret Örgütüne üyeliği için destek vereceklerini iletti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı