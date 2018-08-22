Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay milli sporcuları tebrik etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından, Berlin'de düzenlenen "2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası"nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcularla ilgili paylaşımda bulundu.

Fuat Oktay paylaşımda, "Berlin'de düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan T53 kategorisi kadınlar 200 metrede Hamide Kurt ve T54 kategorisi kadınlar 200 metrede Zübeyde Süpürgeci başta olmak üzere dereceye giren milli sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.