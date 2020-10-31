Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İzmir'deki deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

İZMİR (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir depremi sonrası ortaya çıkan tüm ihtiyaçların anında karşılandığını bildirdi.

Oktay, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'la depremden sonra yıkılan Rıza Bey ve Doğanlar apartmanlarındaki enkazlarda yürütülen arama kurtarma çalışmalarını inceledi.

İlgililerden bilgi alan ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Oktay, Doğanlar Apartmanı enkazı önünde yaptığı açıklamada, tüm hasar tespit ve diğer konularla ilgili kapsamlı bir açıklamayı daha sonra yapacağını kaydetti.

Oktay, tüm kurumların görevinin başında olduğunu belirterek, "Herkes görevinin başında, görüyorsunuz, canla başla herkes çalışıyor. Tüm bakanlarımız buradalar. Şu anda 8 bakanımız sahada, hamdolsun. Tüm ihtiyaçlar anında karşılanıyor. Dediğim gibi kriz merkezinde kapsamlı bir değerlendirmeyi yapacağız. Tekrar başımız sağ olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ilk andan itibaren saniye saniye konuyu takip ettiğini aktaran Oktay, "Hepimiz öyleyiz, tüm gece boyu da buna dahildir. Hem bakanlarımız hem bizler özellikle Cumhurbaşkanımız çok yakinen takip ediyor." ifadesini kullandı.