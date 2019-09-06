Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İtalya’da Türk vatandaşları ile bir araya geldi

Ambrosetti Forumu’na katılmak üzere İtalya’da bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Türk vatandaşları ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İtalya’nın İtalya’nın Cernobbio kentinde düzenlenen 45. Ambrosetti Forumu’na katıldı. Oktay forumdan sonra ise Como Türk Kültür Merkezi’nde Türk vatandaşlar ile bir araya geldi. Programlarına dair sosyal medya üzerinde açıklamada bulunan Oktay, “Como Türk Kültür Merkezi’nde vatandaşlarımızla bir araya geldik. Dünyanın dört bir yanında vatandaşlarımızı görmek, başarılarına şahit olmak mutluluk verici” dedi.