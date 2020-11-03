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Aktüel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Güzeller güzeli Ayda hayata tutundu
Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Güzeller güzeli Ayda hayata tutundu

Yeniakit Publisher
2020-11-03 11:19:25 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Güzeller güzeli Ayda hayata tutundu

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra çıkarılan Ayda Gezgin için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güzeller güzeli Ayda hayata tutundu. Hikmetinden sual olunmaz, şükürler olsun." ifadelerini kullandı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"91 saattir durmadan, usanmadan, ilk andaki gayretleriyle çalışan arama kurtarma ekiplerimiz umutları sevince dönüştürmeye devam ediyor. Güzeller güzeli Ayda hayata tutundu. Hikmetinden sual olunmaz, şükürler olsun."

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