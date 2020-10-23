Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Berlin'de camiye yapılan polis baskınını kınadı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mevlana Camisi'ne yapılan polis baskınını şiddetle kınadı.
Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sabah namazında Berlin Mevlana Camii'ne sorgusuz sualsiz ve tedbirsiz polis baskını gerçekleştirmesini şiddetle kınıyorum" dedi.
Oktay, Berlin savcılığı ve polisinin bu tavrı için Müslüman toplumundan özür dilemesi gerektiğini belirterek, geçmiş olsun dileklerini Mevlana Camii camiasına iletti.