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Aktüel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev ve Başbakan Esedov ile telefonla görüştü
Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev ve Başbakan Esedov ile telefonla görüştü

Yeniakit Publisher
2020-09-29 20:12:36 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev ve Başbakan Esedov ile telefonla görüştü

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ve Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik başlattığı saldırı girişimi ele alındı.

Hem güçlü Türkiye hem de güçlü bir Azerbaycan'ın ortak arzu olduğu vurgulanan görüşmede, Türkiye'nin sonuna kadar Azerbaycan'ın yanında olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bölgede 30 yıldır işgalin devam ettiğini, yetmiyormuş gibi işgali yapan devletin hala Azerbaycan topraklarına saldırdığını ifade etti. Oktay, bu tutumun devam ettirilmesinin ve dışarıdan teröristlerle saldırılmasının asla kabul edilemeyeceğini söyledi.

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