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Aktüel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "AB’nin istişare etmeden başlattığı İrini Harekatı son operasyonuyla taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir."
Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "AB’nin istişare etmeden başlattığı İrini Harekatı son operasyonuyla taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir."

Yeniakit Publisher
2020-11-23 17:45:33 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "AB’nin istişare etmeden başlattığı İrini Harekatı son operasyonuyla taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir."
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