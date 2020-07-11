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Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan "Srebrenitsa" paylaşımı:

"Bu soykırımı yapanları ve buna göz yumanları unutmadık, unutmayacağız"

Yeniakit Publisher
2020-07-11 12:57:26 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan "Srebrenitsa" paylaşımı:

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 8 binden fazla Boşnak sivilin öldürüldüğü Srebrenitsa Soykırımı'na ilişkin "Bu soykırımı yapanları ve buna göz yumanları unutmadık, unutmayacağız." açıklamasında bulundu.

Oktay, soykırımın 25'inci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından Aliya İzzetbegoviç'in "Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır." sözünün yer aldığı bir mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, mesajında, "Dünyanın gözleri önünde, Avrupa’nın göbeğinde Srebrenitsa'da katledilen Boşnak kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. ‬‪Çeyrek asır geçti ama acıları hala yüreğimizde. Bu soykırımı yapanları ve buna göz yumanları unutmadık, unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

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