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Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Sözcü'nün skandal Ayasofya Camii manşetine tepki
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Sözcü'nün skandal Ayasofya Camii manşetine tepki

Sözcü'nün 2020 felaketlerine ilişkin yayınladığı listede Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasını da alması tepkilere neden oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sözcü'nün skandal manşetine tepki göstererek, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasını 'felaket ve gözyaşı' olarak kabul etmek 'gerici ve yobaz zihniyetin' son tezahürüdür." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 20:03:00 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Sözcü'nün skandal Ayasofya Camii manşetine tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasını 'felaket ve gözyaşı' olarak kabul etmek 'gerici ve yobaz zihniyetin' son tezahürüdür." ifadesini kullandı.

Fuat Oktay'dan Sözcü'ye tepki

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "sözde bir gazetenin attığı manşetin içini sızlattığını" belirterek, şunları kaydetti:

"Yazık, kendi değerlerine bu kadar uzak ve düşman bir zihniyet. Milletimizin inanç ve değerleriyle barışık olmayan çarpık zihniyet örnekleri maalesef hız kesmeden devam ediyor. 2020 yılını taçlandıran ve milletimizi sevince boğan muhteşem olay, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasını 'felaket ve gözyaşı' olarak kabul etmek 'gerici ve yobaz zihniyetin' son tezahürüdür. Bu zihniyeti kınıyor ve lanetliyorum."

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