0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan milli sporculara tebrik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası"nda dereceye giren milli sporcuları tebrik etti.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 17:17
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan milli sporculara tebrik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından, Berlin'de düzenlenen "2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası"nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcularla ilgili paylaşımda bulundu.

 

Fuat Oktay paylaşımda, "Berlin'de düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan T53 kategorisi kadınlar 200 metrede Hamide Kurt ve T54 kategorisi kadınlar 200 metrede Zübeyde Süpürgeci başta olmak üzere dereceye giren milli sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 17:17
  1. Türkiye
  2. Cumhurbaşkanı
  3. Avrupa
  4. Twitter
  5. Berlin

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Düğünde otopark kavgası: 8 kişi yaralandı
    1. Düğünde otopark kavgası: 8 kişi..
    2. THK'nın 'kurban derileri' duyurusuna..
    3. Şanlıurfa'da korkutan yangın!
    4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İsraftan..
    5. Mehmet Cahit Turhan: Bu yollar aşk ve..
    6. Jülide Sarıeroğlu: Türkiye olarak bizi..
    7. İZBAN treninde yaşanan arıza nedeniyle..
    8. Bakan Ersoy ünlü şairleri andı
    9. Adıyaman'da terör operasyonu!
    10. Adıyaman'da terör operasyonu: 2 kişi..
    11. İsveç'ten küstah karar! Türkiye..
    12. Cumhurbaşkanlığı: Yunanistan'ın..
    13. Aydın'da bisikletten düşen çocuk yol..
    14. Tokat'ta kavgayı ayırmak isterken kalp..
    15. BM'den Yemen'de kolera salgını uyarısı
    16. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok..
    17. Bursa'da kardeş dehşeti: İş yerini..
    18. Şenol Güneş: Bizim için zor bir maç..
    19. Niğde'de feci kaza: 3 kişi öldü, 2..
    20. Şenol Güneş Partizan maçı öncesi..
    Melania'dan Trump'a tokat gibi misilleme!
    Melania'dan Trump'a tokat gibi misilleme!
    Hazırlıklar başladı! Sovyetler Birliği'nden sonra en büyüğü olacak
    Hazırlıklar başladı! Sovyetler Birliği'nden sonra en büyüğü olacak
    Devlet başkanından ABD'ye: Siz kim oluyorsunuz da bizi uyarıyorsunuz?
    Devlet başkanından ABD'ye: Siz kim oluyorsunuz da bizi uyarıyorsunuz?
    Komşudan FETÖ'ye ağır darbe! Mal varlıklarına el konuldu
    Komşudan FETÖ'ye ağır darbe! Mal varlıklarına el konuldu
    AK Partili isim ilk kez açıkladı: Bazılarını partiden attık!
    AK Partili isim ilk kez açıkladı: Bazılarını partiden attık!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye'den dev hamle! Devlet Pardus'a geçiyor...
    Türkiye'den dev hamle! Devlet Pardus'a geçiyor...
    Polis tek sözüyle sopalı kadınları durdurdu
    Polis tek sözüyle sopalı kadınları durdurdu