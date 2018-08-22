Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan milli sporculara tebrik
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası"nda dereceye giren milli sporcuları tebrik etti.22 Ağustos 2018 Çarşamba 17:17
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından, Berlin'de düzenlenen "2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası"nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcularla ilgili paylaşımda bulundu.
Berlin'de düzenlen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan T53 kategorisi kadınlar 200 metrede Hamide Kurt ve T54 kategorisi kadınlar 200 metrede Zübeyde Süpürgeci başta olmak üzere dereceye giren milli sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay06) 22 Ağustos 2018
Fuat Oktay paylaşımda, "Berlin'de düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan T53 kategorisi kadınlar 200 metrede Hamide Kurt ve T54 kategorisi kadınlar 200 metrede Zübeyde Süpürgeci başta olmak üzere dereceye giren milli sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
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