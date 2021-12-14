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Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan kur açıklaması
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan kur açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM'deki bütçe konuşmasında döviz kurundaki artışa ilişkin, "Kapsayıcı bütçe politikalarımızı sürdüreceğiz. Kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olamaz, olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 20:25:00 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan kur açıklaması

TBMM'de, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Genel Kurul'da bir konuşma yaptı.

Ekonomik gelişmelere ilişkin açıklamalar yapan Oktay, "Ekonomide, istihdamda, üretimde ihracatta büyüme odaklı tüm alanlarda kalıcı olma hedeflerimizi sürdürüyoruz. Terörde gösterdiğimiz başarı gibi, Covit-19 salgınında gösterdiğimiz başarı gibi; ekonomimiz üzerindeki bu manipülatif etkileri silip atacağız. Kapsayıcı bütçe politikalarımızı sürdüreceğiz. Kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olamaz, olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

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