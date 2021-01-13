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Siyaset Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki
Siyaset

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 17:46:00 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız her ahval ve ortamda dimdik durarak milletimizin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini sonuna kadar korumuş ve temsil etmiştir. Kılıçdaroğlu'nun şan ve şerefinin korunması ile ilgili bir iddiamız yoktur." ifadesini kullandı.

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