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Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan HDP'ye tepki
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan HDP'ye tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP tarafından 1915 olaylarıyla ilgili yapılan alçak açıklamaya tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 17:00:00 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan HDP'ye tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, HDP'nin 1915 olaylarına yönelik açıklamasına tepki gösterdi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eli kanlı terör örgütü destekçileri asılsız Ermeni iddialarının peşine takılıp bir kez daha Türkiye'yi ve milletimizi hedef aldılar. Yazıklar olsun." ifadelerini kullandı.

Oktay, şunları kaydetti:

"Teröriste terörist diyemeyen, elbette bir asır önce komşusunu sırtından hançerleyen Ermeni çetelerinin mezalimini görmezden gelecek, her zaman yaptığı gibi tarihi çarpıtacaktır. Ya onların peşine takılan CHP, İYİ Parti ve şurekasına ne demeli?"

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